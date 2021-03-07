«الحصيني» يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالرياح خلال الساعات القادمة

توقع خبير الأرصاد الجوية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الأحد، هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج العربي وشرق منطقتي مكة والمدينة؛ بحيث تكون مثيرة للغبار.

وأضاف «الحصيني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن درجة الحرارة كانت فجر اليوم، من باردة باردة نسبياً إلى باردة، على مدن المناطق الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات ولطيفة على باقي المدن، فيما كان الجو صحوا على المملكة والخليج.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الأحد نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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