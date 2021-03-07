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التحالف: اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيرة حوثية حاولت استهداف المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أطلقتها الميليشيا الإرهابية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيرة أُطلقت باتجاه المملكة العربية ، في محاولةٍ لاستهداف المدنيين.

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل ممنهج ومتعمد.

وكان المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أعلن في وقت سابق اليوم، تدمير 5 طائرات حوثية مفخخة، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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