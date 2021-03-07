«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة الرياض، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز –عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»– أن الحالة تشمل (الدوادمي–عفيف)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ونبّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة على منطقة مكة المكرمة، تتضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتُها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل (الخرمة – الموية – تربة – رنية) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة المدينة المنورة تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة ‏تشمل ‏ (الحناكية – المهد)، وتستمر حتى السابعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع –في تقريره عن حالة الطقس اليوم– نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية).

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