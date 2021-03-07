التحالف: تدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 5 مسيرات مفخخة حاولت استهداف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف، أنه تم رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأنه تجرى متابعة عدد من الطائرات الأخرى. وفق العربية.

واستكمل: نعمل على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

وكان المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قال؛ إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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