«الصخري» عن حالة الطقس.. توقعات بأجواء مستقرة حتى الأربعاء المقبل

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أجواء مستقرّة وصافية ودافئة جدًا نهارًا ابتداءً من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنَّها تكون معتدلة إلى باردة قليلًا، فيما تكون الرياح خفيفة إلى متوسطة السرعة متقلبة وذلك في معظم المناطق.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: ابتداءً من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء من ٢٣ إلى ٢٦ رجب ١٤٤٢هـ، الموافق من ٧ إلى ١٠ مارس ٢٠٢١ متوقع بمشيئة الله أجواء مستقرة وصافية ودافئة جدًا نهارًا؛ معتدلة إلى باردة قليلًا ليلًا.. رياح خفيفة إلى متوسطة السرعة متقلبة وذلك في معظم المناطق. والله وحده أعلم».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم- نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية).

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