طقس الأحد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف المتر يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.