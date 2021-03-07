ارتفاع أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأحد، لدى التجار ومحلات الصاغة، على الرغم من التراجع العالمي في أسعار المعدن الأصفر.



وتراجعت أسعار الذهب العالمية إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا لتسجل الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وارتفعت الأسعار في مصر بشكل طفيف نحو جنيها واحد في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 858.48 جنيه، مقابل857.97 جنيه .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، خلال تعاملات الأحد نحو 751.17 مقابل 750.72 جنيه خلال تعاملات الأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، بداية تعاملات الأحد،ليسجل 643.86 جنيها مقابل 643.48 جنيه، في ختام تعاملات أمس السبت.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر نحو 500.78 جنيه مقابل 500.48 جنيه، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 429.24 جنيه مقابل 428.98 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 10 نحو 357.70 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 6009.38 مقابل 6005.76 جنيه امس، في حين سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26701.80 جنيه ما يعادل نحو 1,701.06 دولار.

وعالميا أغلقت أسعار الذهب تعاملات الجمعة، اخر أيام التداولات في البورصات العالمية قبل الاجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد على تراجع إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، ليسجل الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو/حزيران عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار.

وقال جيفري كالي كبير محللي السوق لدى أواندا "من الواضح أن باول لم يمل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق أمس، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك.

وقال: "جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات"، مضيفا أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار