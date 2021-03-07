شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | التحالف: تدمير 10 مسيرات مفخخة حاولت استهداف المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير ما مجموعه (١٠) طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والاعيان المدنية بطريقه ممنهجه ومتعمدة.

و أكد التحالف رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".