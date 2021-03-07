محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

زادت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، رغم الهبوط العنيف الذي منيت به أسعار المعدن النفيس عالميا في ختام الأسبوع الماضي.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الأحد مسجلا 205.24 ريال (54.70 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 179.59 ريال (47.86 دولار)، وبلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 153.93 ريال (41.02 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 119.72 ريال (31.91 دولار).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6383 ريالا (1701 دولار).

كما استقر سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 1437.89 ريال (382.89 دولار).

وعالميا، نزل الذهب يوم الجمعة- آخر إغلاق الأسبوع المنقضي- إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو حزيران عند 1686.40 دولار.

ومنذ بداية الأسبوع الماضي، تراجع الذهب 2.3 بالمئة.

وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالسعودية، تَقَدّم المملكة 10 مراكز في مؤشر حالة ريادة الأعمال.

وتقدم ترتيب السعودية إلى المركز السابع في عام 2020 بعد أن كانت في المركز 17 في عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020 / 2021، الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال.