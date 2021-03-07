شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير 5 مسيرات مفخخة حاولت استهداف المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين.

و أكد التحالف رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".