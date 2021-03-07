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التحالف: تدمير 5 مسيرات مفخخة حاولت استهداف المدنيين

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الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين.

و أكد التحالف رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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