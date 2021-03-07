شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» رياح وغبار على الشرقية و 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، الشرقية) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل الى ثلاث امتار على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.