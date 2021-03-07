شكرا لقرائتكم خبر عن معدات ومستلزمات طبية للمعالجة التغذوية بمستشفيات مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخميس الماضى، مشروع «توزيع معدات ومستلزمات طبية لأقسام المعالجة التغذوية الداخلية لحالات سوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة» في أربعة مستشفيات بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويستهدف المشروع مستشفى كرى العام، ومستشفى الشهيد محمد هايل، ومستشفى 26 سبتمبر بالجوية، ومستشفى حريب.

وأكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان عبدالعزيز الشدادي أهمية دعم مراكز المعالجة التغذوية الداخلية بالمستشفيات المستهدفة التي تقوم باستقبال حالات سوء التغذية، منوها إلى ما تشهده المحافظة من تزايد مستمر للحالات السيئة للأطفال دون سن الخامسة من العمر نتيجة للظروف الصعبة للنازحين بمخيمات النزوح، معربا عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله لهذا البرنامج.