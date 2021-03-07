شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين الشبكة الكهربائية في مخيم جفينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت المنظمة الدولية للهجرة «IOM» بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعمال تحسين الشبكة الكهربائية بمخيم جفينة في محافظة مأرب.

وتهدف المنظمة من خلال الدعم الذي تتلقاه من المركز إلى تقديم شتّى المعونات الإنسانية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.

وقد وقع مركز الملك سلمان للإغاثة في سبتمبر الماضي اتفاقية مشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ عدة مشاريع للشعب اليمني الشقيق في قطاعات الإيواء والتعليم وتنسيق المخيمات في محافظات مأرب ولحج وحضرموت، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.