هيئة الترفية تعلن عودة أوايسس الرياض تحت شعار نتعاون ما نتهاون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 _ الرياض

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفية تركي آل الشيخ عن عودة فعالية أوايسس الرياض المقامة شمال العاصمة تحت شعار نتعاون ما نتهاون وتقع على مساحة شاسعة وسط الكثبان الرملية، وذلك بعد توقفها في الفترة السابقة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية.

نتعاون ما نتهاون:

وأشارت الهيئة إلى استعداداتها لاستقبال الزوار مع التحقق في جميع فعالياتها من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على وجود التباعد الجسدي بما يكفل الطمأنينة والسلامة للحضور.

صحتكم أولوية تماماً زي متعتكم :

ونشر آلـ الشيخ من خلال حسابه على تويتر جرافيك يتضمن المعلومات التالية:

تحميل تطبيق توكلنا

لبس الكمامة

غسل اليدين

تعقيم اليدين

التباعد الجسدي

تجنب المصافحة

ويذكر أن هيئة الترفيه فضلت عدم حضور كبار السن ومن لديه أمراض مزمنة ومن هم أقل من 15 سنة.



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