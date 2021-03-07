وزير الصحة يوجه رسالة للجميع: خذ اللقاح سلامتك الأهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ناشد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جميع المواطنين والمقيمين ضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال الربيعة، تعليقاً على مقطع فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة: “أمضينا عاماً في هذه الجائحة، وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية، خذ الخطوة وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم، ‫خذ الخطوة.. خذ اللقاح”.

وأطلقت وزارة الصحة في وقت سابق الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة”، التي شاركت فيها العديد من الجهات الحكومية والرقابية؛ حيث استهدفت من خلالها تشجيع أفراد المجتمع على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

مستجدات كورونا في السعودية

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة⁩، تسجيل (382) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (378) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (370,300) حالة ولله الحمد.

توزيع حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (378) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (379092) حالة.

وسجلت الرياض 183 حالة، والشرقية 89، ومنطقة مكة المكرمة 43، والمدينة المنورة 12، والقصيم 11، وحائل 10، والباحة 8، والحدود الشمالية 6، والجوف 5، وتبوك 5، وعسير 4، وجازان 3، ونجران 3 حالات أيضا.



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