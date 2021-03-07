حساب المواطن يوضح موعد إيداع الدعم بعد ظهور نتائج الأهلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 موعد إيداع الدعم بعد ظهور نتائج الأهلية بالنسبة للمستفيدين من البرنامج.

وقال البرنامج، رداً على استفسار أحد المستفيدين، إن نتائج الأهلية “مؤهل” إذا صدرت للمستفيد بتاريخ 27 فبراير وانطبقت عليه جميع معايير الاستحقاق فإن الدعم سيشمله بتاريخ 10 مارس.

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

تعويضات حساب متابعات الخليج 365

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

مبلغ الدعم لربات الأسر

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.‎

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