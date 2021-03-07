رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل الى ثلاث امتار على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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