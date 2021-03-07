شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: أمضينا عامًا في الجائحة وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، على مقطع فيديو توعوي، نشرته الوزارة بعنوان "لتعود الحياة إلى طبيعتها.

وجاء ذلك ضمن الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة" لحث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وقال الدكتور توفيق الربيعة: "‏أمضينا عامًا في هذه الجائحة. وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية.. خذ الخطوة، وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم. ‏‫خذ الخطوة.. خذ اللقاح".

وكانت وزارة الصحة، قد أطلقت الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة، التي تشارك فيها العديد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا.

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