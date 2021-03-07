شكرا لمتابعة خبر عن بدء سريان تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دخل تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق، اليوم، الأحد، حد التنفيذ، ليتحول بذلك ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية».

ويتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة وزير المالية، فيما يتمثل مهام الهيئة في عدد من المهام منها الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات، والارتقاء بجودة المشاريع والأصول والمرافق.

كما تسعى الهيئة، وفقا لـ"عكاظ"، إلى دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية ذات التأثير في الإنفاق وجودة المشاريع، اقتراح تعديل المعمول به منها، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل.

كما تتولى الهيئة أيضا وضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة،وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، تحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات.