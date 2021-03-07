شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: تدمير 5 مسيرات مفخخة حاولت استهداف المدنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصدت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

وأعلنت قوات التحالف أنه تم اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأشارت القوات إلى أنه تجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى، ويتم العمل على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.