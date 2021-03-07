شكرا لمتابعة خبر عن "الأمر بالمعروف" تعرض المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق" بالدوادمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي المحتوى التوعوي لحملة ( الخوارج شرار الخلق ) في مكافحة المخدرات بالدوادمي، وذلك من خلال معرض متنقل يبرز منتجات الحملة.

وقام مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة بالدوادمي العقيد سطام بن ناصر القحطاني بافتتاح المعرض.

وتهدف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة للتحذير من الأحزاب والجماعات ذات التنظيم والبيعة وبيان خطرها على الدين والمجتمع ، كما تهدف لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.