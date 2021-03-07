حقيقة تذويب دهون الكرش والأوردة بالماء وخل التفاح

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كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن حقيقة خدعة تذويب الدهون في الكرش والأوردة عبر الماء وخل التفاح.

دهون الكرش:

وقال النمر ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر: إن شرب كأس من الماء مضافًا إليه ملعقة خل تذيب الدهون في منطقة الكرش والأوردة أمر غير صحيح، مؤكدًا أن الحل الأمثل لهذا الأمر هو الحمية وممارسة الرياضة.

جهاز القلب ولقاح كورونا:

كما رد على سؤال بشأن إمكانية حصول المريض الذي ركب جهازًا بالقلب على لقاح كورونا، وأكد أنه يمكن ذلك. Source almowaten





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