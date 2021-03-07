︎ : .

بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.





كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.