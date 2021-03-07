فيديو وصور.. مراسم دفن رُفات 9 من شهداء حرب الخليج بينهم سعودي

أقيمت أمس السبت في الكويت مراسم رسمية لدفن رفات 9 أشخاص ممن قتلهم النظام العراقي السابق أثناء غزو ‎الكويت، بينهم الضابط سعودي مطلق بن سنان الذيابي العتيبي.

جاء ذلك بحضور السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر الصباح، وسط حضور جموع من المصلين وأقارب الشهداء.

وعُثر على رفات الأشخاص التسعة بالعراق، حيث جرى التعرف عليهم بمطابقة الحمض النووي..

وجرى دفن الرفات ومن ضمنهم رفاة الضابط السعودي مطلق بن سنان الذيابي العتيبي، في مقبرة الصليبيخات بالكويت.