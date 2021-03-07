أمير الجوف يوجِّه بعودة المخيمات العائلية مع تشديد الإجراءات الاحترازية

وجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بعودة المخيمات العائلية فقط مع التشديد بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان عبر بيان نشرته إمارة الجوف بموقع- تويتر- إن توجيه أمير المنطقة أكد عودة المخيمات ذات الطابع العائلي فقط، وألا يتم استخدامها للمناسبات والحفلات كافة، مع تطبيق الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المخيمات بما لا يزيد على 20 شخصًا وتفعيل تطبيق توكلنا.

وشدد آل سلطان على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة لذلك، من أجل المحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

كما أكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.