شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: توسع في مراكز اللقاح بالمناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، توسعها حاليا في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة، وذلك تواصلا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.

وسجلت الوزارة، أمس، 382 إصابة جديدة، إضافة إلى تعافي 378 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2650، منها 494 «حرجة».

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالمملكة، 379.474، والتعافي 370.300 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 6524 حالة، كما تم إجراء 48.078 فحصا مخبريا جديدا.