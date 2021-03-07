شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جائزة «تعليم الطائف» للأداء المتميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جائزة الأداء المتميز للاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية «بيرلز»، ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتستهدف الجائزة التي ينظمها مركز التميز بالإدارة مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس الأهلية والحكومية الابتدائية ومعلمي ومعلمات لغتي لطلبة الصف الرابع الابتدائي، وطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. وتركز الجائزة على الفهم القرائي لدى طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي لتكون حافزًا للميدان التعليمي للمشاركة الفاعلة في الاختبارات الدولية وتكريما للفئات المستهدفة المتميزة في فروع الجائزة والتي تشتمل على الأداء المدرسي المتميز والمتضمن مجال الإدارة والتخطيط وأداء المعلم وأداء الطالب، كما تشمل الأداء المؤسسي لمكاتب التعليم. وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية الجائزة باعتبارها حافزًا مهمًا في إبراز الممارسات التي تسهم في تحقيق الأداء المتميز للاختبارات التجريبية للاختبارات الدولية «PIRLS» وترفع من التحصيل الدراسي للطلاب، ورفع مستوى الوعي ونشر الثقافة بأهمية الاختبارات الدولية والمشاركة فيها، وتحفيز الفئات المستهدفة للمشاركة بفعالية في الاختبارات الدولية، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة دوليًا من خلال المشاركة الإيجابية في الاختبارات الدولية، وإبراز الممارسات والتجارب المتميزة والتي تسهم في تجويد أداء الاختبارات الدولية، وتكريم المتميزين والمتميزات من المؤسسات التعليمية والأفراد الذين قدموا أداء متميزًا في الاختبارات التجريبية.