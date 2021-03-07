شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج افتراضي لنشر ثقافة التطوع بـ «عنيزة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ إدارة تعليم عنيزة، ممثلة في قسم التدريب والابتعاث، اليوم، برنامجا تدريبيا افتراضيا بعنوان «نحو مليون متطوع»، إضافة إلى برنامج التأهيل للمسرح المدرسي. وتستهدف هذه البرامج، جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، كما تهدف إدارة التعليم بالمحافظة من خلال هذه البرامج إلى التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، بشتى المجالات بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي التي تخدم هذه الفترة، وتنفذ عن بعد.