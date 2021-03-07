شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف زيارة تضبط 1089 مخالفة لأنظمة العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 26.644 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص. وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 1.089 مخالفة لأنظمة العمل و121 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 2.450 إنذارا. وكانت الوزارة قد تلقت 1.225 بلاغا واردا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر. وأوضحت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل، تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة. ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق «معا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات 19911.