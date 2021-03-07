شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 45 % من محطة رفع «أصالة جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف أعضاء المجلس البلدي بجدة على سير تنفيذ عدد المشاريع ونسب الإنجاز، وذلك خلال جولة تفقدية، أمس، ضمن الزيارات المجدولة للمجلس.

وشملت جولة الفريق، الذي ضم رئيس المجلس عبدالله المحمدي، ونائبه عايض بن درهم، وعددا من الأعضاء، مشروع شارع صاري، إضافة إلى مشاريع تصريف مياه الأمطار بحي الأصالة.

كما تفقد الفريق محطة الرفع الرئيسية بالحي، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها 45 %، وتصل مساحة الشبكة إلى 14كم، ومدة المشروع 18 شهرا، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية هذا العام 2021م بقيمة 61 مليون ريال، وتعتبر محطة الرفع الأساسية بالحي المكون الرئيسي للمشروع كونها تقوم برفع المياه المتجمعة من الشبكتين، شبكة تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه السطحية وصرفها في مجرى السيل القائم.