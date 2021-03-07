شكرا لقرائتكم خبر عن «إرهاب الحوثي» يواصل استهدافه «الممنهج» للمدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرتين مفخختين دون طيار، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط وجازان.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أنه جرى صباح أمس اعتراض وتدمير طائرتين «مفخختين» أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.

إجراءات عملياتية

وأوضح «المالكي» أنه جرى اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات دون طيار خلال 24 ساعة، وأكد أن هذه المحاولات الإرهابية جميعها تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

رصد ومراقبة

وكان «المالكي» قد أعلن اعتراض وتدمير 6 طائرات مفخخة دون طيار أطلقتها الميليشيا على مدار أمس الأول، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط، موضحًا أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات دون طيار والصواريخ البالستية بحزم، وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيّن «المالكي» أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات المفخخة دون طيار والصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمِر، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.