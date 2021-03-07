واشنطن وسيؤول.. تدريبات عسكرية أصغر حجما جراء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سيول، الأحد، أنها ستُجري تدريباتهما العسكرية السنوية مع اشنطن هذا الأسبوع، لكنها ستكون أصغر حجما بسبب جائحة كورونا.

ومن المرجح أن تثير التدريبات التي تستمر 9 أيام، وتبدأ الاثنين، غضب كوريا الشمالية التي لطالما اعتبرتها تدريبات على الغزو.

وتأتي التدريبات في الأشهر الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة وفي وقت بلغت المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن طريقا مسدودا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، في بيان، إن "الحلفاء قرروا إجراء التدريبات المشتركة للحفاظ على وضعية الاستعداد القتالي ودعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

يذكر أن نحو 30 ألف جندي أمريكي يتمركزون في كوريا الجنوبية، وتثير تدريباتهم السنوية مع عشرات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين غضب كوريا الشمالية.

ويقول خبراء إن كوريا الشمالية قد تستخدم التدريبات العسكرية المقبلة ذريعة لإثارة استفزازات جديدة ضد واشنطن في الوقت الذي تسعى فيه إلى اختبار إدارة بايدن.