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«الإسلامية»: إغلاق 6 مساجد في 4 مناطق لثبوت 6 إصابات

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جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس (السبت) 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق، بعد ثبوت 6 حالات إصابة مؤكدة بفايروس المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

والمساجد المغلقة 2 في منطقة مكة المكرمة، و2 في منطقة تبوك، ومسجد في منطقة القصيم ومسجد في المنطقة الشرقية، إذ تم رصد إصابة واحدة في كل مسجد من المساجد المغلقة. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً، 3 في منطقة الرياض، و3 في منطقة مكة المكرمة، و3 في المنطقة الشرقية، و2 في منطقة حائل، ومسجد في منطقة عسير بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأعلنت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من المساجد خلال 27 يوماً بلغ 224 مسجداً، أعيد افتتاح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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