السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية , 416 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92,471 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1634 .

// انتهى //

05:24ت م

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سول 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية , 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالتي وفاة.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92,471 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1634 .// انتهى //05:24ت م0013

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