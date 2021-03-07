شكرا لمتابعة خبر عن البرلمان التركي يعقد جلسة طارئة بسبب المقاطعة الشعبية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقرة (صدى):

عقد البرلمان التركي جلسة عمومية طارئة بدعوة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، لمناقشة تبعات المقاطعة الشعبية السعودية للبضائع التركية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: "سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن هذه المسألة".

وجاء في مذكرة شديدة اللهجة لمناقشة الآثار الكارثية للمقاطعة الشعبية السعودية: " إن استهداف المنتجات التركية منذ شهور ليس بحادثة يمكن إخفاؤها أو كتمانها عن الشعب وتركها دون إجابة، فخطورة الوضع متجلية، لذلك يتوجب عقد اجتماع عمومي للبرلمان".