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البرلمان التركي يعقد جلسة طارئة بسبب المقاطعة الشعبية السعودية

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الرياض - علي القحطاني - أنقرة (صدى):

عقد البرلمان التركي جلسة عمومية طارئة بدعوة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، لمناقشة تبعات المقاطعة الشعبية السعودية للبضائع التركية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: "سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن هذه المسألة".

وجاء في مذكرة شديدة اللهجة لمناقشة الآثار الكارثية للمقاطعة الشعبية السعودية: " إن استهداف المنتجات التركية منذ شهور ليس بحادثة يمكن إخفاؤها أو كتمانها عن الشعب وتركها دون إجابة، فخطورة الوضع متجلية، لذلك يتوجب عقد اجتماع عمومي للبرلمان".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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