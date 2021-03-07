شكرا لمتابعة خبر عن جدول حصص الأسبوع الثامن لجميع المراحل التعليمية (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، أمس السبت، عن جدول الحصص اليومي للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، وذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 ويوتيوب.

وأوضحت الوزارة أن الحصص اليومية للصفوف الابتدائية ستبدأ في بث مباشر عند الساعة 3 عصرا.

فيما ستكون حصص المرحلتين المتوسطة والثانوية عند الساعة 9 صباحا، على أن تعاد جميع الحصص طوال اليوم عبر قنوات "عين"، أو رابط القناة على منصة يوتيوب.