شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول تقديم الشيشة بعد رفع الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية قرار رفع بعض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، أكدت مصادر على استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم التي تستقبل زبائنها.

وشددت المصادر على أنه يتم السماح بتقديم الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي، مع تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أنه اعتبارا من اليوم الأحد، سيتم وقف العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.