شكرا لمتابعة خبر عن كراني يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن الأجواء ستشهد ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على معظم المناطق.

وقال كراني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لعاشقي الدفء.. بعون الله يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3- 7 درجات على كافة الأجواء؛ نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي، يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كافة الأجواء الخميس المقبل.

وحذر خبير الأرصاد من نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة.