شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " تمنح 100 ألف سجل تجاري للنساء في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة التجارة أن عدد السجلات التجارية التي أُصدرت للنساء خلال عام 2020 تجاوز 100 ألف سجل، أبرزها في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتشييد.

وأضافت وزارة التجارة أن شروط الحصول على سجل تجاري للنساء والأوراق المطلوبة، نفس المطلوبة لإصدار سجلات للرجال.

وأكدت التجارة أن أبرز الشروط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً حكومياً، وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال.