شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الجمارك يضبط 9 آلاف قطعة من الشنط والملابس المغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت الجمارك السعودية ، اليوم 9 آلاف قطعة من الشنط والملابس المغشوشة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام،

وقال حساب الجمارك السعودية أن فرق التفتيش تمكنوا من ضبط شحنتي منتجات مقلدة ومغشوشة تحتوي على أكثر من 9 آلاف قطعة من الشنط والملابس.

يأتي ذلك في إطار جهود الجمارك نحو إحكام الرقابة على الواردات ودعم جهود حماية الملكية الفكرية.