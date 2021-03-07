شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الترفيه يكشف عن تطورات جديدة بشأن "أوايسس الرياض" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تفاصيل جديدة بشأن الفعاليات الترفيهية لأوايسس الرياض.

وقال تركي آل الشيخ:"عودة الفعاليات الترفيهية لأوايسس الرياض بعد توقفه في الفترة السابقة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمجابهة فيروس كورونا".

وأوضح أن الأشخاص الذين كانت لديهم حجوزات سابقة أثناء فترة الإجراءات يمكنهم إعادة جدولتها في الوقت المناسب لهم عبر الرقم 920003772.