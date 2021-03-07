شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلن مركز الأزمات بحائل إغلاق أحد المولات التجارية بمدينة حائل بعد افتتاحه بساعتين، بمشاركة الجهات الرقابية الأعضاء فيه، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا

وبين مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تزاحم العملاء داخل المول، وذلك بعد إعلانه عن تخفيضات على كافة منتجاته بمناسبة الافتتاح، إلا أن تزاحم العملاء وعدم وضعه خطة لإدارة ذلك العدد نتج عنه دخول العملاء دون تطبيق التباعد بينهم داخل المول.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.