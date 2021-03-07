3 وزارات تستعرض الأحد مستجدات كورونا ورصد المخالفات ولجنة سكن العمالة

أعلنت وزارة الصحة، عقد مؤتمر صحفي، غدًا الأحد، عند الساعة 3:35 عصراً؛ لاستعراض مستجدات فيروس «كورونا المستجد».

ولفتت «الصحة»، إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول «الأوضاع العالمية ـ خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية ـ أبرز الاستفسارات الشائعة ـ الإحصائيات والخدمات الصحية» إضافة إلى لقاحات «كورونا».

كما يستعرض المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

فيما يتناول الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جهود الوزارة في الجولات الرقابية ورصد المخالفات، وكذا التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية، إلى جانب جهود لجنة سكن العمالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن المشاركة في المؤتمر بطرح الأسئلة عبر «الهاشتاج»: #شارك _ في _ المؤتمر _ الصحفي في «تويتر».

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