«الأرصاد» عن طقس الأحد: رياح سطحية وعوالق ترابية على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثير العوالق الترابية، الأحد، على عدد من مناطق المملكة؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على مناطق.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، قال «المركز»: «بمشيئة الله تعالى، يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية».

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد» أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 25–50 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين ونصف، يصل إلى 3 أمتار على الجزء الجنوبي.

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