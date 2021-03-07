Covid 19 حول العالم

خطة تحفيز
تدفق الألمان على سلسلة متاجر آلدي لشراء أول اختبارات كورونا السريعة التي تطرح للبيع في أرجاء البلاد، مع نفاد الكميات المعروضة للبيع خلال ساعات قليلة.
وواجه منافسه ليدل عطلا في الموقع الإلكتروني بعدما بدأ طرح أدوات للاختبار المنزلي للبيع على الإنترنت.
اختبارات سريعة
أقرت كاليفورنيا تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19 بما يتيح إعادة فتح مجمع ديزني لاند ومراكز ترفيهية أخرى، إضافة إلى المدارج في الهواء الطلق، اعتبارا من الأول من أبريل، مع تقليل القدرة الاستيعابية للمجمعات المفتوحة.
مزارات في كاليفورنيا
أصيب 20 شخصا بعدما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات عنيفة في باراجواي احتجاجا على إدارة السلطة لأزمة فيروس كورونا، في حين قدم وزير الصحة خوليو مازوليني الذي تعرض لهجوم عنيف في الأيام الأخيرة من قبل نقابات العاملين في القطاع الصحي ونواب، بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، تقديم استقالته.
2.58 مليون وفاة
تسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و581 ألفا و430 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019.
وتأكدت إصابة أكثر من 116 مليونا و31 ألفا و470 شخصا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
ميركل تحذر
حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الوباء يهدد بتقويض التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين، حيث تتحمل النساء نصيب الأسد من رعاية الأطفال في حالة الإغلاق، ومن المرجح أن يعملن في وظائف معرضة للخطر.
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