السعودية اليوم / السلطات الصومالية تعلن ضبط عددٍ من السجناء بعد فرارهم من السجن الرئيسي



مقديشو 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 واس

تمكنت السلطات الصومالية اليوم من إعادة 87 سجينًا من بين مئات السجناء الذين فروا أمس من السجن الرئيسي في مدينة بوصاصو، بعد محاولة عناصر من حركة الشباب الإرهابية تحريرهم.

وأوضحت السلطات الصومالية في بيان لها أن عناصر الجيش انتشر في المنطقة عقب الهجوم؛ من أجل إعادة السجناء، خاصةً وأن عدداً كبيراً منهم ينتمون لحركة الشباب الإرهابية.

يذكر أن هذا الهجوم أودى بحياة سبعة عناصر من الجيش الصومالي.

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23:22ت م

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