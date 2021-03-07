شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 سرقوا محطات كهرباء ومباني تحت الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الجهة المختصة بشرطة الرياض من القبض على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية وآخر من الجنسية الهندية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، لسرقتهم القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء.

وصَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط التشكيل العصابي، مشيرا إلى أن قيمة المسروقات بلغت 1.050.000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.