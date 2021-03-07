شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات المتقدمين لوظائف جامعة الإمام عبدالرحمن غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجري جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، غدا الإثنين، الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف الصحية التي أعلنت عنها الجامعة سابقا. ودعت الجامعة ممثلة بعمادة الموارد البشرية المتقدمين للوظائف الصحية، لوظيفة طبيب مقيم تخصص باطنة «أمراض قلب، أمراض معدية، كلى» ووظيفة «أخصائي تمريض»، لإجراء الاختبار التحريري، والذي سيكون في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية «D3» بالراكة، وذلك في الساعة 9 صباحاً.