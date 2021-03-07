شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل حملة «الخوارج شرار الخلق» ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة، أمس الأول، مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق»، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونشرت الهيئة بالتعاون مع بلديات مدينة بريدة وبلدية البصر عددًا من الرسائل المشتملة على المحتوى التوعوي للحملة عبر اللوحات في الطرق الرئيسة والأماكن العامة؛ وذلك في إطار التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة من الوسائل المتاحة لتحقيق أهداف الحملة. وأكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم المكلف وهب الوهيبي، أن حملة «الخوارج شرار الخلق» تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقًا لرسالتها في الأمر بالمعروف من خلال تحصين المجتمع وتحذيره من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.