شكرا لقرائتكم خبر عن حوكمة حسابات المدارس على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد العيسى، على أهمية تفاعل ومشاركة المدارس الآني في المناسبات الوطنية الهامة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن تنقل تلك الحسابات جهود وإنجازات وزارة التعليم، وإدارات التعليم والمدرسة، بما يجعل حضور المدرسة نوعيا ومهما لا سيما للمجتمع المحلي الذي تخدمه.

ولفت العيسى خلال افتتاحه للقاء الافتراضي لقادة وقائدات مدارس المحافظة، بحضور مساعديه د. عبدالرحمن الفلاح، وخلود الكليبي، والذي حمل عنوان «دور قيادات المدارس في تطبيق حوكمة حسابات التواصل الاجتماعي»، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل نافذة المدارس لبث قصص النجاح لديها وأنسنة تلك القصص، مشيرا إلى أهمية أن يكون لتلك الحسابات حضورها الفاعل، وأن تتفاعل مع الأحداث المهمة والتوجيهات الصادرة من الوزارة ليتفاعل معها المجتمع المحلي لتلك المدارس. ونبه قيادات المدارس إلى ضرورة اختيار المنسق الإعلامي المناسب الذي يملك الحس الإعلامي، وأن يتمتع بالوعي والإتقان والمعرفة الكافية لما يتم نشره عبر مختلف الوسائل.

واستعرضت مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الأحساء فاطمة الراجح أدوار قيادات المدارس في تطبيق دليل الحوكمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، وحثت على أهمية متابعة قيادات المدارس اليومية لحساب المدرسة على تويتر والتزامه بالتعليمات، مع أهمية دعمهم للمنسقين للقيام بالمهام اليومية بإعادة التغريدات والإعجاب لتغريدات الحسابات المنصوص عليها في دليل الحوكمة، وكذلك حساب المدرسة، ولفتت إلى أهمية مراجعة التغريدات قبل نشرها في الحسابات. وحثت على أهمية تعريف تلك الحسابات بأنشطة وجهود المدارس، معتبرة أن حساب تويتر للمدارس يمثل الواجهة الرئيسية للتعريف بكل الأدوار التي تقوم بها المدرسة.

وأكد مساعد مدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالله البوسيف أهمية الدور الذي يقوم بها المنسقون الإعلاميون في المدارس لإبراز الأنشطة والفعاليات، وكذلك التفاعل مع الأحداث الوطنية الهامة، وتناول أبرز الملاحظات التي تم رصدها على المدارس في وسائل التواصل وذكر بعض الخطوات التي من شأنها تحسين العمل في الحسابات، كما تناول الجوانب القانونية الصادرة من إدارة الإعلام في وزارة التعليم الخاصة بالتصوير في المدارس، أو تصوير الطلاب والطالبات.